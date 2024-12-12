Медсестра Раменской больницы вошла в топ-20 лучших специалистов Подмосковья

Итоги профессиональной премии для медицинских работников «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» были подведены в Московской области. Участниками конкурса стали 130 специалистов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Оксана Тюкаева, медицинская сестра урологического отделения Раменской больницы, является одним из самых лучших специалистов. Уже после окончания медицинского колледжа, она начала трудиться в Раменской больнице. Уже на протяжении 35 лет она занимается заботой о здоровье жителей Раменского городского округа.

«Решение стать медицинской сестрой я приняла еще в детстве, так как мои мама и тетя были медицинскими работниками. Мне нравилось приходить к ним на работу и смотреть, как они лечат пациентов. Участие в конкурсе было для меня очень волнительным. Конечно, я к нему готовилась, были и переживания. Но в процессе участия я увлеклась, почувствовала уверенность в себе, ведь, столько лет работы за спиной», — рассказала Оксана Тюкаева.

Конкурс состоял из нескольких этапов, включающих компьютерное тестирование, выполнение практических заданий, а также решение ситуационных задач. Участники экспертной комиссии, состоящей из главных специалистов, представителей научного сообщества и практикующих врачей из больниц области, выбирали победителей.

Оценочные задания для каждой специальности были разработаны с учетом большого количества теоретических вопросов и конкретных задач, позволяющих всесторонне оценить труд медицинского работника.

Премия проводится в регионе уже третий год подряд и помогает поддерживать медицинских работников, которые трудятся в медицинских учреждениях области. В качестве поощрения победители получат единовременную денежную выплату в размере 120 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.