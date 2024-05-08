Медсестра Монаенкова: в домашних условиях самим ставить уколы нельзя

Нельзя в домашних условиях самим ставить уколы — это должен делать только профессионал, сообщила РИАМО главная медицинская сестра АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Валентина Монаенкова.

«Нельзя в домашних условиях самим ставить уколы. Это должен делать профессионал. Даже если это внутримышечная или подкожная инъекция. Даже если вы купили лекарство по назначению врача», — сказал Монаенкова.

По ее словам, если вы не достаточно хорошо обработаете поверхность кожи в месте укола, не соблюдете условия стерильности при подготовке: набору лекарства в шприц, хранении расходных материалов (одноразовых шприцев, ваты, марли, бинта, салфеток), то можете занести инфекцию в организм больного.

«Использованные шприц, игла, расходные материалы должны утилизироваться специальным образом, отдельно от остальных бытовых отходов. Недаром они относятся к отходам класса „Б“. Это отходы, которые могут привести к возникновению различных эпидемий», — информировала медсестра.

Монаенкова уточнила, что в медучреждениях их собирают в отдельные контейнеры, подвергают первичному обеззараживанию и на специальном транспорте направляют на мусоросжигательные заводы для финальной утилизации.

«Кроме того, вы не знаете, насколько глубоко для данной инъекции должна быть введена игла, как быстро или медленно нужно вводить лекарство, поэтому можете причинить боль вашему близкому», — пояснила она.

Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая и проводится под эгидой Международного совета медсестер. Именно медсестры выполняют все назначения врача, их неравнодушное слово играет немалую роль в процессе выздоровления больного.