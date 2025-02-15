Медсестра МОДКТОБ рассказала о тонкостях работы в свой профессиональный праздник

Операционная медицинская сестра МОДКТОБ Екатерина Павловна Труммель рассказала о своей работе, приметах, немного о семье в своей профессиональный праздник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Медицина — осознанный выбор. Моя бабушка всю жизнь проработала медсестрой. Можно сказать, что я выбрала медицину, вдохновившись ее примером. Во время учебы в колледже очень хотела пойти работать в оперблок или в отделение реанимации и анестезиологии. По моему мнению, здесь самая интересная работа. Перед началом операции готовлю стерильные инструменты, необходимые для ее проведения. Контролирую соблюдение стерильности всех участников операционного процесса. Подаю инструментарий во время операции, а также помогаю и ассистирую хирургам. После окончания операции обрабатываю инструменты и провожу их стерилизацию. Самое важное в моей работе — своевременно подготовиться к операции. Необходимо очень хорошо знать инструменты и их функции, а также ход каждой операции. Это помогает значительно сократить время оперативного вмешательства и свети к минимуму риск некоторых осложнений», — сказала Труммель.

В операционной есть несколько важных примет, которые соблюдают все. Пациентов в операционную везут на каталке только вперед головой. Инструмент упал на пол — не поднимать до конца смены. Поднимешь — поступит новый пациент на операцию. Если выдалась возможность отдохнуть в ночное время, ложись без брюк и носков, иначе будешь вставать не один раз.

«Семья относится к моей работе с пониманием, уважением и интересом. Мой муж — врач-травматолог-ортопед в МОДКТОБ и прекрасно знает все тонкости моей работы. Дочка Анечка уже стала отпускать меня на смену без слез. После дежурства спрашивает, какие были операции», — добавила Екатерина.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.