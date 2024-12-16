Медсестра Коломны стала самым молодым лауреатом премии правительства Подмосковья

Александра Микинникова — участковая медицинская сестра Сергиевской поликлиники. В 2019 году она окончила Коломенский филиал Московского областного медицинского колледжа № 1 по специальности «Акушерское дело», но пришла работать не в акушерство, а в поликлинику.

Александра стала самым молодым участником конкурса профмастерства среди медицинских сестер.

«Конкурс проходил в три этапа: компьютерное тестирование, практические задания и ситуационные задачи. Готовилась я очень серьезно. Решала тесты, дома оборудовала манипуляционный столик и повторяла технику выполнения манипуляций, позаимстовала у сына игрушечного медвежонка и отрабатывала на нем технику сердечно-легочной реанимации», — рассказала Александра.

Усердная подготовка не прошла даром. Полезным оказался и опыт работы в поликлинике. Одной из ситуационных задач оказалось проведение диспансеризации, а эту задачу Александра Микинникова вместе со своим участковым терапевтом решает ежедневно. Решение ситуационной задачи по оказанию неотложной помощи при отеке легких также не вызвало у Александры затруднений. Внутривенная инъекция, сердечно-легочная реанимация были тщательно отработаны во время подготовки и выполнены на высокий балл, с заданием по уходу за назогастральным зондом медсестра из Коломны также успешно справилась.

Кстати, в прошлом году победу в этом конкурсе одержала также медсестра Сергиевской поликлиники Ирина Борисова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.