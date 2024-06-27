Медсестра из Одинцова купила жилье по соципотеке

Благодаря программе «Социальная ипотека» медсестра из Одинцовского округа приобрела жилье. Общий стаж участковой медицинской сестры, работающей в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» — 25 лет. Последние несколько лет она работает вместе с врачом-педиатром. Об этом сообщает администрация округа.

«Мне очень нравится работать с детьми. Когда делаем прививки, внутримышечные уколы, стараемся расположить, отвлечь ребенка, чтобы он не переживал», — поделилась Вера Тикшаева.

В семье медсестры трое детей. В Одинцово они жили в квартире, предоставленной по социальному найму. От коллег женщина узнала о жилищной программе и подала документы. Район проживания семья менять не стала, так как живут там уже почти двадцать лет. В новой квартире уже успели поменять обои, покрасить потолки и завезти новую мебель.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.