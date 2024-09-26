Медсестра из Красногорска приобрела жилье по программе «Соципотека»

Программа «Социальная ипотека» помогла медицинской сестре-анестезисту из городского округа Красногорск приобрести собственную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оксана Видясова работает в ГБУЗ МО «Красногорская больница». Ее стаж работы составляет 5 лет. Обладательница сертификата говорит, что еще в школе решила помогать людям.

«В колледже я сразу определилась, какое отделение выбрать. Пошла в реанимационное. Мы работаем с тяжелобольными пациентами. Изменения в состоянии происходят на глазах. Очень вдохновляет, когда они идут на поправку», — делится она.

Оксана жила в съемной квартире. Она приняла участие в программе «Социальная ипотека» по примеру своих коллег, решивших жилищные проблемы.

«Я выбрала квартиру в новом жилом комплексе. Это восьмиэтажные дома. Ремонт сразу есть — можно заезжать. Очень красивое тихое место, рядом лес, свежий воздух», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области (https://minzhil.mosreg.ru/dokumenty/socialnaya-ipoteka/10-06-2021-09-37-18-vnimanie-uchastnikam-programmy-sotsialnaya-ipoteka).

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.