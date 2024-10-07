Медработников Подмосковья приглашают на конкурс федерации независимых профсоюзов

Медиаконкурс федерации независимых профсоюзов России имени радиожурналиста Я. С. Смирнова направлен на стимулирование освещения социально-трудовой проблематики в печатных и электронных СМИ, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

К участию предлагаются 10 номинаций: «Журналист года», «Блогер года», «Эффективность», «Социальный аккаунт», «Фотофакт», «Медиапартнер», «Лучшая пресс-служба», «Лучший молодежный информационный ресурс», «Лучший цифровой профсоюзный проект» и «Трудовая династия».

«Освещение деятельности членских организаций необходимо для того, чтобы у работников сформировалось правильное понимание профсоюзной работы. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 декабря 2024 года, поэтому все желающие могут проявить себя и рассказать о своих достижениях в информационном поле», — рассказал заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Виталий Еременко.

Ознакомиться с Положением о конкурсе и условиями участия желающие могут по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.