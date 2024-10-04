Медработники Подмосковья могут поучаствовать в программе «Стратегический резерв»

Всероссийская молодежная программа федерации независимых профсоюзов России «Стратегический резерв» направлена на вовлечение и поддержку активной молодежи, а также популяризацию профсоюзного движения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Программа включает несколько направлений, среди которых конкурс «Премия», номинации «Лучший молодежный совет общероссийского, межрегионального профсоюза»; «Лучший молодежный совет территориального объединения организаций профсоюзов»; «Лучшая профсоюзная инициатива» и «Активист года».

«Приглашаем принять участие в программе наших членов Профсоюза, работников сферы здравоохранения Подмосковья. Здесь вы можете рассказать о своих инициативах или предложить новую, также можете направить свою кандидатуру для участия в номинации „Активист года“ и поразить всех своей активностью и нестандартным подходом к решению насущных задач», — рассказал заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Виталий Еременко.

Также в рамках программы проводится конкурс на лучшую постановку работы с молодежью. Подробности можно найти по ссылке. Заявки на участие в программе принимаются до 1 ноября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.