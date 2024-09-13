Медработники Балашихинской больницы приняли участие в экоакции

«Вместе с сотрудниками больницы мы сделали полезное дело — высадили более сотни сеянцев молодой сосны. Это наш общий вклад в экологию региона. Благодаря прекрасно организованному мероприятию Комитетом лесного хозяйства и администрацией городского округа, сегодня более 2 тысяч жителей высадили порядка 14 тысяч саженцев сосны», — сказал главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

Весь необходимый инвентарь медики получили на месте. Акции по посадке деревьев в Балашихе проводятся с 2013 года по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сотрудники медучреждения традиционно принимают в них активное участие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.