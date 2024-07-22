Медпсихолог МОЦОМДа рассказала о пользе прогулок для укрепления здоровья ребенка

Активный отдых на свежем воздухе в парке — это не только замечательный способ провести время с детьми, но и важный фактор их развития. Активный отдых в парке помогает детям укрепить свое здоровье, развивать свои навыки и способности (физические, психологические, социальные, когнитивные, творческие), обогащать свои знания и опыт, выражать свои эмоции, наслаждаться своей жизнью и миром вокруг. В зависимости от возраста, интересов и предпочтений детей, можно выбрать подходящие виды отдыха в парке: прогулки, велосипедные поездки, игры и квесты, а также спортивные тренировки и занятия на тренажерах.

«Как одно из ведущих медицинских учреждений, занимающееся охраной детского здоровья, мы призываем родителей как можно чаще вывозить детей на природу. Это не только отвлечет их от гаджетов и компьютерных игр, телевизора и информационного шума, но и позволит испытать новые ощущения и обрести новые навыки, тем самым стимулируя развитие мозга, который в юном возрасте особенно активно наращивает нейронные связи. Чем раньше вы познакомите ребенка с природой, тем больше вероятность того, что любовь к природе сохранится у него на всю жизнь. Не забудьте взять с собой солнцезащитный крем и спрей от насекомых, а для занятий спортом использовать защитное снаряжение», — рассказала психолог.

Каждая прогулка сопровождается двигательной активностью малыша. Во время подвижных игр происходит тренировка различных групп мышц, развивается координация движений, а также быстрота реакции, сила, выносливость. Прогулка является отличным средством профилактики нарушения зрения у детей. Ведь на улице ребенку постоянно приходится перемещать взгляд с близко расположенных предметов на удаленные — происходит тренировка глазных мышц, и как следствие, укрепление зрения. Это отличное упражнение для профилактики и лечения близорукости.

Прогулка способствует повышению аппетита у ребенка, при этом улучшается обмен веществ, питательные вещества лучше усваиваются. Благодаря прогулкам на свежем воздухе происходит естественное очищение организма, лучше функционируют верхние дыхательные пути.

Гулять с ребенком следует в любое время года и в любую погоду, но даже в холодное время и ненастную погоду она не должна быть отменена.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.