Медобследование смогут пройти жители деревни Токарево Люберец 5–6 апреля

Заместитель главврача Люберецкой областной больницы Ольга Шведчикова отметила, что медицинское обследование смогут пройти жители деревни Токарево городского округа Люберцы 5 и 6 апреля в рамках Всемирного дня здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы приглашаем всех желающих — детей и взрослых — обследоваться в рамках проведения диспансеризации. Можно будет пройти врачебный осмотр педиатра и терапевта, провести антропометрию, измерить артериальное давление, внутриглазное давление, снять электрокардиограмму, сдать анализы крови для проверки уровня глюкозы и холестерина. Также для пациентов будет проведена беседа с врачом об основных вопросах здорового образа жизни, профилактики заболеваний, укрепления здоровья и повышения качества жизни», — сообщила Ольга Шведчикова.

Она добавила, что врачи Люберецкой областной больницы будут принимать в школе № 51 по адресу: деревня Токарёво, ул. Октябрьская, 172.

Время проведения — с 11:00 до 14:00.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.