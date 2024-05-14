Медоборудование планируют поставить в Одинцовскую областную больницу

В Одинцовской областной больнице планируют провести капремонт и поставить туда медоборудование, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы и поставка оборудования осуществляются в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по капремонту, поставке и вводу в эксплуатацию магнитно-резонансного комплекса в целях ввода в эксплуатацию объекта для нужд ГБУЗ МО „Одинцовская областная больница“ в 2024 году», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по капремонту, поставке и вводу в эксплуатацию магнитно-резонансного комплекса в целях ввода в эксплуатацию объекта для нужд ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» в 2024 году.

В ГБУЗ Московской области «Одинцовская областная больница» (г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3Г) будут проведены работы по капитальному ремонту объекта для размещения оборудования, поставлена система магнитно-резонансной томографии конечностей со сверхпроводящим магнитом, а также проведено обучение персонала.

Срок окончания работ и поставки медицинского оборудования — конец ноября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2023 году будет капитально отремонтировано 25 объектов здравоохранения, также в порядок приведут еще 74 здания. В планах на 2024 год — ремонт еще 122 учреждений. По словам Воробьева, правительство продолжает заниматься обновлением автопарка.

«В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», — добавил губернатор.