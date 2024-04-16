Медоборудование планируют поставить в Московский областной центр крови

Медицинское оборудование для хранения свежезамороженной плазмы вскоре планируют поставить в Московский областной центр крови, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен электронный аукцион на поставку медицинского оборудования — лот 74.1.4 в ГБУЗ МО «Московский областной центр крови», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на поставку медоборудования — лот 74.1.4 в ГБУЗ МО «Московский областной центр крови».

В рамках закупки для нужд ГБУЗ МО «Московский областной центр крови» будет поставлена камера сборная теплоизоляционная для хранения свежезамороженной плазмы.

Окончание подачи заявок 25 апреля 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.