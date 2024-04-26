Медицинский центр в Химках запустил акцию для семей участников СВО

Медицинский центр здоровья в городском округе Химки запустил акцию по бесплатному обследованию здоровья для семей участников СВО. Родственники военнослужащих могут провести исследования органов, сдать анализы, получить расшифровки, а также посетить эндокринолога, который при необходимости назначит лечение. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«У нас можно проверить уровень витамина D и эндокринолог проконсультирует по результатам анализов. Также в акцию входит общий анализ крови. В наше непростое время, конечно, хочется больше помогать людям, особенно тем, кто защищает нас», — поделилась генеральный директор клиники Екатерина Домбровская.

Одной из посетительниц клиники стала Елена, сын которой находится в зоне СВО. Она частый гость медучреждения. Больше всего женщина ценит большой спектр услуг организации и качественное обслуживание.

«Очень хорошая клиника. Врачи — настоящие профессионалы своего дела», — рассказала химчанка.

Медицинский центр на улице Молодежной открыли в октябре прошлого года. Учреждение является первым в Подмосковье, которое специализируется на женском здоровье. В нем ведут прием высококвалифицированные врачи в сферах гинекологии, эндокринологии, косметологии, а также специалисты в области психологии и регрессионной терапии.

Клиника предлагает широкий спектр оздоровительных процедур и профессиональную диагностику организма на современном оборудовании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с женами военнослужащих отметил, что задача правительства региона — позаботиться о семьях военнослужащих.

«Ваши мужья сегодня делают такое дело, которое очень важно для страны. А наша задача — позаботиться о том, чтобы у вас не было лишних проблем, и оказать всестороннюю поддержку», — сказал губернатор.