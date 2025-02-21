Медицинский мобильный комплекс приедет в Талдомский округ 24 и 25 февраля

Мобильный комплекс курсирует на всей территории Талдомского округа. На следующей неделе, 24 февраля, с 9:00 до 13:00 комплекс приедет в с. Новоникольское, а 25 февраля с 9:00 до 13:00 посетит д. Павловичи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители, проживающие за городом, в деревнях и селах, могут проверить здоровье не только в фельдшерско-акушерском пункте, но и на базе передвижного медицинского пункта. Прием ведут терапевты, врачи общей практики и узкие специалисты, такие как эндокринолог, невролог, гинеколог, офтальмолог и другие. Жители могут сдать кровь, сделать ЭКГ, измерить артериальное и внутриглазное давление, антропометрические данные (рост, вес, индекс массы тела), пройти медицинское анкетирование с целью раннего выявления факторов риска развития заболеваний. По итогу обследования врач проконсультирует и при необходимости направит на дальнейшую диагностику, включающую флюорографию, маммографию, ультразвуковое исследование.

«В прошлом году передвижной мобильный комплекс совершил более 188 выездов как в Талдомском округе, так и по Дубне. Благодаря чему обследование прошли свыше 3,5 тыс. человек. Это свидетельствует о высокой эффективности работы комплекса и значительном охвате населения медицинской помощью. В этом направлении будем и дальше продолжать работу, расширяя возможности выездной диагностики», — сказал главный врач Игорь Давронов

Каждый житель может воспользоваться возможностью получить телемедицинскую консультацию врача, продлить рецепт дистанционно, узнать результаты анализов, исследований и обсудить с врачом итоги прохождения диспансеризации. Для этого необходимо скачать приложение «Доктор онлайн».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.