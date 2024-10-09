Медицинский мобильный комплекс приедет в село и деревню округа Коломна в октябре

Мобильные бригады Коломенской больницы продолжают компанию по вакцинации от гриппа и диспансеризации жителей сельских населенных пунктов. В ближайшие дни медики посетят село Коробчеево и деревню Малое Уварово. Жители этих населенных пунктов смогут проверить в них здоровье и сделать прививку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Еженедельно мобильный комплекс выезжает в те населенные пункты, где в настоящий момент нет своего действующего медпункта. Такие выезды позволяют людям пожилого возраста, которые в силу разных обстоятельств не могут посетить поликлинику, амбулаторию или ФАП, сделать прививку и проверить здоровье рядом с домом», — рассказала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

Мобильный комплекс будет работать в селе Коробчеево — 11 октября с 9:00 до 12:00 — по адресу: ул. Советская, д. 18 (на территории стационарного фельдшерско-акушерского пункта). Жители села смогут пройти первый этап диспансеризации и сделать прививку от гриппа.

Также мобильная бригада медиков посетит деревню Малое Уварово — 14 октября с 9:00 до 12:00 — по адресу: д. Малое Уварово, между домами № 44 и 45. Жители деревни смогут пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку от гриппа, а пациенты старше 60 лет — дополнительно пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции.

На прием необходимо взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.