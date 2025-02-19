Медицинский курьер-беспилотник появился в Нижегородской области

Успешное испытание беспилотного летательного аппарата в качестве медицинского курьера прошло в Нижегородской области, сообщает ИА «Время Н» .

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, БПЛА доставил материалы для исследования из Борской центральной районной больницы в областной центр СПИД.

По его словам, полет длился меньше 10 минут — быстрее с задачей по доставке важного груза не справился бы никто.

Пробный полет состоялся 18 февраля. Эксперимент проводился областным минздравом совместно с «Горький Тех» и компанией «Клеверкоптер».

О том, как беспилотники используются для различных гражданских целей, читайте в материале РИАМО.