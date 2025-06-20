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Медиков Богородского округа поблагодарили за их неоценимый труд и преданность делу

В зале Районного дома культуры 19 июня чествовали медицинских работников Богородского округа. Глава округа Игорь Сухин поблагодарил специалистов, которые достойны уважения и слов искренней признательности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сцене РДК отметили врачей, медсестёр и всех, кто ежедневно стоит на страже здоровья.

Медицинскую помощь жителям Богородского округа оказывает более 2500 сотрудников. Среди них — 540 врачей и 1200 медицинских сестер.

Как отметил глава, главное, на чём всё держится, — это кадры. Поэтому в муниципалитет продолжают привлекать медиков со всей страны. Для этих целей разработан комплекс мер поддержки для привлечения квалифицированных специалистов. Так, в минувшем, 24-м году, в округе прибавилось 67 врачей.

Также в этот день в фойе была развернута выставка «Сёстры милосердия», а гостей угощали Ногинским мороженым.

Напомним, что на Фонтанной площади, в центре города, проходит фотовыставка «Медицина — это люди!». Фотозона посвящена 195-летию здравоохранения Богородского края, как дань уважения поколениям медиков, которые создавали историю нашей медицины.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.