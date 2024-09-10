Медики Зарайска повысили квалификацию на Съезде детских врачей Подмосковья

Специалисты Зарайской больницы приняли участие в открытии юбилейного Съезда детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство», который прошел в Доме правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это одно из самых значительных событий в сфере детского здравоохранения, и наши специалисты — заведующая педиатрическим отделением Анна Федорова, врач-педиатр-участковый Александра Рябова и участковая медицинская сестра Лидия Данильченко — с радостью приняли в нем участие.

«Подобные мероприятия предоставляют отличную возможность встретиться с коллегами из различных регионов РФ и зарубежных стран в непринужденной атмосфере. Это шанс пообщаться лицом к лицу с ведущими специалистами, экспертами и учеными, обсудить актуальные вопросы детского здравоохранения, обменяться опытом и взглянуть на работу педиатров под новым углом», — поделилась заведующая педиатрическим отделением Анна Федорова.

На протяжении 3 дней врачи, медицинские сестры и другие профессионалы имели возможность погрузиться в актуальные темы, такие как:

современные направления неонатологии;

паллиативная помощь детям;

эффективная реабилитация в педиатрии;

инновации в детской хирургии.

Кроме того, участники могли посетить выставки инновационных технологий, узнать больше о редких заболеваниях и улучшить свои практические навыки через интерактивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.