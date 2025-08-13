сегодня в 16:10

Медики выедут в сельские ФАПы Раменского округа для диагностики населения

Специалисты Центра здоровья Раменской больницы проведут комплексные медицинские обследования для жителей сельских населенных пунктов в рамках акции «Здоровье в село». Выездные приемы запланированы на три даты в августе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

14 августа врачи будут принимать пациентов в Верхне-Мячковском ФАПе, 21 августа — в Нижне-Мячковском ФАПе, а 28 августа — в Тимонинском фельдшерско-акушерском пункте.

Во время одного визита медики проведут расширенную диагностику состояния здоровья. Пациентам проверят уровень глюкозы в крови, выполнят электронное картирование сердца и диагностику функции внешнего дыхания. Также специалисты измерят показатели насыщения крови кислородом, проведут анализ на содержание витаминов и минералов в организме.

Дополнительно будет выполнена диагностика для выявления рисков развития остеопороза и атеросклероза — заболеваний, которые особенно важно выявлять на ранних стадиях.

Для получения медицинской помощи необходимо предварительно записаться на прием через участкового фельдшера или терапевта по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.