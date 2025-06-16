Медики центра крови Подмосковья дали стартовый удар на матче «Локомотив» и «Динамо»

Во Всемирный день донора сотрудники Московского областного центра крови, семейная пара Михаил и Екатерина Шантуевы вместе с маленькой дочерью Миражанной нанесли стартовый удар по мячу перед началом футбольного матча женской Суперлиги между командами «Локомотив» и «Динамо». Игра проходила на «РЖД Арене», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Екатерина Шантуева — медсестра центра крови Подмосковья. Она принимает ту самую заветную донорскую кровь и ее компоненты, в которых так нуждаются тысячи пациентов больниц каждый день. Тема донорства объединяет и самых близких людей Екатерины. Ее мама сдает кровь более 8 лет. Сестра Мария сдала кровь уже около 10, а супруг Михаил около 15 раз. Михаил тоже сотрудник Московского областного центра крови. Работает водителем.

«Донорство для меня, — это желание помочь другим и отличный способ следить за состоянием здоровья», — поделился Михаил Шантуев.

В день игры команды «Локомотив» с «Динамо» сотрудники Центра крови нанесли символический стартовый удар, а футболистки вышли на поле в повязках с обозначением группы крови — в знак поддержки донорского движения. Подобные инициативы объединяют болельщиков, спортсменов и медицинское сообщество, напоминая о важности взаимной поддержки — как на стадионе, так и за его пределами.

«Локомотив» — один из флагманов российского футбола. Трижды клуб завоевывал чемпионский титул, 9 раз выигрывал Кубок России. Футболисты оказывались в числе призеров чемпионата. Трижды «Локомотив» выигрывал Суперкубок страны. Наивысшим достижением команды в европейских турнирах является выход в полуфинал Кубка обладателей кубков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.