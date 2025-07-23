Медики рассказали об осложнениях после прививок

В Новосибирской области регистрируют и проводят расследование по всем осложнениям, выявленным после прививок. Так, за минувшие полгода случаев поствакцинальных осложнений не было зафиксировано, передает «ФедералПресс» , ссылаясь на пресс-службу Минздрава Новосибирской области.

Все осложнения разделяют на серьезные и несерьезные. Оценивают, как связанные или несвязанные с введенной вакциной.

«То есть осложнения может произойти не от самой вакцинации, а от вируса или ОРВИ, в случае, когда прививка была поставлена больному ребенку. Поствакцинальными осложнениями в настоящее время называются только серьезные ПППИ, связанные с проведенной вакцинацией», — уточнили в ведомстве.