Медики рассказали о способах расчета индивидуальной нормы потребления калорий

Специалисты рассказали о том, как правильно рассчитать суточную норму калорий с учетом особенностей образа жизни человека, сообщает портал «Узнай» .

По словам диетолога-нутрициолога Людмилы Микитюк, универсальной нормы калорий для всех людей не существует, так как энергетические затраты организма зависят от различных факторов — пола, возраста, роста, веса, а также особенностей метаболизма и физической активности.

Для определения индивидуальной потребности в калориях медики рекомендуют использовать формулу Маффина-Джеора, которая считается более точной по сравнению с другими методиками.

Для женщин формула выглядит следующим образом: вес (кг) × 10 + рост (см) × 6,25 — возраст (лет) × 5 — 161. Для мужчин: вес (кг) × 10 + рост (см) × 6,25 — возраст (лет) × 5 + 5.

Полученное число соответствует основному расходу калорий в день. Чтобы учесть образ жизни, этот результат нужно умножить на специальный коэффициент, который варьируется от 1,2 при сидячем образе жизни до 1,9 при повышенных физических нагрузках.

Эксперт отметила, что недостаток калорий может вызвать истощение организма и даже развитие анорексии, а избыток, напротив, способствует набору веса и появлению хронических заболеваний.