Медики Подмосковья поддержали инициативу о введении наказания за нападение на медперсонал

На Московской областной станции скорой медицинской помощи состоялась встреча с депутатом Государственной думы Сергеем Колуновым, выступившим с предложением ввести уголовную ответственность за нападение на сотрудников «скорой» при исполнении ими должностных обязанностей. По мнению представителя власти, для защиты жизни и здоровья медиков необходимо внести соответствующие изменения в статьи 317 и 318 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Медики всегда приезжают помочь и спасти. Но, бывает, сами становятся объектом нападения лиц с вызывающим поведением… В Московской области социальная поддержка медиков «скорой» работает. Благодаря губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с 2023 года жизнь и здоровье сотрудников выездных бригад застрахованы. Есть у бригад и тревожная кнопка — мера быстрого реагирования при противоправных действиях граждан в отношении бригад скорой медицинской помощи. Но мер защиты много не бывает, поэтому мы поддерживаем инициативу депутата Сергея Колунова», — комментирует главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

Московская областная станция скорой медицинской помощи — самый большой трудовой коллектив в системе здравоохранения региона и один из крупнейших в стране: 10 тысяч сотрудников, из них почти 3 тысячи — водители. На линии трудятся 600 выездных бригад. К сожалению, в 2025 году агрессивными гражданами совершено уже 9 нападений на работников Подмосковной скорой, в том числе, и на водителей бригад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.