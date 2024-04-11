Медики Павлово-Посадской больницы приняли участие в конференции

В среду в Павлово-Посадской больнице под руководством заместителя главного государственного санитарного врача по Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому округам Ирины Смагиной состоялась медицинская конференция, посвященная эпидемиологической ситуации в Московской области и, в частности, в Павлово-Посадском округе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Корь — это вирусное заболевание, характеризующееся подъемом температуры тела до 38-40°С, общей интоксикацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, поэтапным появлением сыпи. Скрытый период составляет до 21 дня, чаще 10-12 дней. Для защиты от кори необходимо помнить, что это управляемая инфекция. Защититься от нее можно при помощи вакцинации в плановом и экстренном порядке. Иммунизация — наиболее мощный, доступный и эффективный метод борьбы с корью», — рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Наталья Мищенко.

Также заместителя главного государственного санитарного врача отметила важность недопущения развития очага заболеваемости корью, если таковой будет иметь место. Отдельное внимание было уделено выработке алгоритма при выявлении заболевания кори.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев