Медики из Егорьевска удалили 8-ми килограммовую миому из тела женщины

Уникальную операцию по удалению гигантской миомы провели хирурги гинекологического отделения Егорьевской больницы. Женщина обратилась к заведующему отделением Владиславу Каданцеву с болевыми ощущениями, сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

Обследование показало наличие миомы, по размерам соответствующей 22-м неделям беременности. Сейчас в Егорьевской больнице такие опухоли удаляют малоинвазивным доступом — через проколы.

Недавно в рамках областной программы в гинекологическое отделение поступил новый Видеоэндоскопический комплекс «Olympus» японской разработки. По словам Владислава Васильевича, аппарат во многом превосходит своих конкурентов. Он оснащён ультразвуковым скальпелем, электрохирургическим блоком с инструментом для заваривания крупных сосудов, диаметром более 7 мм. Камера, передающая изображение в высоком разрешении, не запотевает, благодаря возможности подавать в брюшную полость углекислый газ с подогревом.

Получить современное оборудование позволила в том числе высокая квалификация егорьевских медиков. Владислав Каданцев сам обучает хирургов, чтобы все имели необходимые навыки работы с аппаратом.

Раньше подобные опухоли удаляли путем полосных операций, что означало длительное восстановление. Малоинвазивный доступ не предполагает больших кровопотерь, время операции он сокращает до 25 минут, а время активизации пациента — до 6 часов, против суток при полосной операции.

В этом году хирурги отделения провели порядка 400 операций, из которых только 2 полосные.

Пациентка Людмила чувствует себя хорошо, выражает благодарность докторам Егорьевской больницы и уже собирается выписываться. Женщинам советует ходить на приемы к гинекологу. По словам медиков, это необходимо делать не реже, чем раз в год.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.