Медики из ДНР обменялись опытом с коллегами во время посещения МОЦОМД в Люберцах

Медики из перинатального центра города Макеевка Донецкой Народной Республики приехали для обмена опытом и налаживания связей со специалистами Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа Люберцы.

Делегацию из ДНР возглавили главврач перинатального центра Венера Хоменко, завотделением патологии беременных Елена Мумрова, а также главврач детского клинического центра Александр Федоренко.

Главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник провела делегацию по всем отделениям детской больницы и родильного дома, побывали в ДП № 2 и КДЦ, также посетили ЖК № 1.

Коллег из ДНР ознакомили с передовыми методами диагностики и лечения в МОЦОМД. Врачи обсудили важные вопросы в области акушерства и гинекологии, а также наработки по повышению качества медпомощи в области материнства и детства, коснулись вопросов финансирования лечебного учреждения, работы в системе ОМС, ЕМИАС. Также поговорили о проектах, которые Минздрав внедряет в работу медучреждений региона: «Наша женская консультация», «Служба заботы» и другие.

«Подобные встречи дают возможность обменяться опытом для медицинских специалистов. За годы работы нашего учреждения удалось накопить богатый опыт в области акушерства и гинекологии. Полученные знания врачи ДНР смогут применить при организации медицинской деятельности с учетом требований российского законодательства. Мы были рады принять наших коллег из соседних республик и предметно обсудить актуальные темы, касающиеся общей сферы деятельности, поделиться своими наработками по развитию акушерской и перинатальной служб», — сказала Мельник.

Она отметила, что система здравоохранения уделяет большое внимание внедрению в практику новых технологий, клинических рекомендаций, опыта, накопленного в субъектах РФ. Это позволит повысить качество оказания медицинской помощи в ДНР и продолжить успешно интегрировать их в российскую систему здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.