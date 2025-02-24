Медикам Подмосковья вручили благодарности от министра здравоохранения региона

В Мытищинской больнице прошла конференция главного врача Ольги Мисюкевич с заведующими отделениями и подразделениями. Началось совещание с приятного: руководитель вручила коллегам благодарности и цветы от министра здравоохранения Московской области Максима Забелина, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и достигнутые успехи в медицинском обслуживании пациентов почетные грамоты получили: заведующий травматологическим отделением Баграт Григорян, заведующий поликлиникой № 3 Елена Каранова, заведующий поликлиникой № 5 Марина Сычева, заведующий детской поликлиникой № 4 Оксана Мелентьева, врач-эндокринолог поликлиники № 1 Джульетта Акопян. Поздравили с юбилеем и поблагодарили за многолетний и безупречный труд врача-терапевта поликлиники № 3 Ирину Каштанову.

«У нас очень много замечательных и талантливых медиков, которые заслужили внимания, и цветы, и слова благодарности, и премии. И, конечно, коллеги должны знать друг друга, это и есть коллегиальность. Не всегда у врачей и медицинских сестер есть время просто поговорить и обсудить важные вопросы. И всегда приятно вручать цветы и благодарности коллегам, которые посвятили медицине не один десяток лет», — отметила главный врач Ольга Мисюкевич.

На конференции главный врач подвела промежуточные итоги, напомнила коллегам о важности формирования осознанного подхода к своему здоровью среди жителей Мытищ и проведения обязательной диспансеризации. Также в ходе встречи обсудили позитивные изменения в работе диагностических кабинетов.

«У нас очень большая больница, потоки пациентов распределяются неравномерно по дням недели. Должна быть отработана методология работы с пациентами. Даю поручение в срочном порядке пересмотреть графики работы кабинетов КТ и МРТ, увеличить время приема, включая субботу и воскресенье. Время ожидания этих исследований для пациентов должно сократиться», — обратилась к коллегам Ольга Мисюкевич.

В Мытищинской больнице по инициативе главного врача работают несколько телефонов горячей линии для решения вопросов пациентов. Успешно функционирует единая справочная служба, большинство обращений решаются в режиме онлайн. Задать интересующие вопросы, вызвать врача на дом или записаться на прием можно по телефону единой справочной службы Мытищинской больницы по номеру: +7 (495) 308-13-00.

Телефоны горячей линии главного врача:

+7 (498) 602-03-59 доб.18035 с 9:00 до 18:00;

8 (977) 131-61-75 (круглосуточно).

Горячая линия по вопросам работы взрослых поликлиник: +7 (901) 49-12-65.

Горячая линия по вопросам работы детских поликлиник: +7 (901) 49-12-62.

Сотрудники поликлиник ответят на все вопросы в чате «Мытищи. Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.