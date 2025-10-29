Медик скорой помощи из Подмосковья стал участником программы «Крэш-курс»

Последствия дорожно-транспортных происшествий всегда печальны. Автоаварии не возникают сами по себе: как правило, человеческий фактор играет главную роль. Основная причина трагедий на трассе — это несоблюдение правил дорожного движения. Чтобы донести до граждан главный постулат о личной ответственности каждого участника движения был разработан крэш-курс (от англ. crash — авария) — методические рекомендации научного центра безопасности дорожного движения МВД России «Особенности организации и проведения массовых мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий среди различных возрастных и социальных групп». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Превентивная программа предусматривает воздействие на эмоциональную сферу личности и рассчитана, прежде всего, на молодежь. В процесс агитации и пропаганды обязательно включаются эмоциональные и откровенные выступления участников, свидетелей ДТП, комментарии представителей экстренных служб, которые напрямую сталкиваются с последствиями ДТП, в частности, медиков скорой медицинской помощи», — рассказал о «Крэш-курсе» главный специалист по оказанию медицинской помощи при ЧС Московской областной станции скорой медицинской помощи Ян Алиев.

28 октября в рамках программы прошла встреча со студентами подмосковного колледжа «Энергия» в Балашихе. Задачей мероприятия было показать, что для каждой аварии имеются свои первопричины. Студентам рассказали о последствиях рискованного поведения за рулем. Они должны были уяснить, что только от них, как водителей, пассажиров или пешеходов, зависит конечный итог беспечности и несоблюдения элементарных правил безопасности. Врач-анестезиолог-реаниматолог Ян Алиев на конкретных примерах из практики рассказал, как подчас бывает сложно спасти жизнь человека, пострадавшего в результате аварии. Истории о своих личных переживаниях и ощущениях медиков при работе на ДТП во время оказания экстренной помощи пострадавшим произвели на аудиторию сильное впечатление.

Выступившие на встрече сотрудники ГАИ и МЧС дополнили картину. Посещая такие важные мероприятия, молодые люди сделают для себя вывод, что быстрая езда — это опасно, что несоблюдение правил дорожного движения — это преступление. Многие из тех, кому сейчас 17-18 лет, скоро получат водительские удостоверения. Они обязаны понимать, что последствия ДТП сильно меняют жизненные перспективы.

