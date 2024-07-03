Медик рассказала, в какое время суток лучше всего мыться

При мытье стоит учитывать, что вечерний и утренний душ влияют на организм по-разному, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Утренний душ помогает проснуться и подготовиться к новому дню, улучшает кровообращение и повышает настроение.

Вечерний же душ помогает расслабиться после трудового дня, смыть накопившиеся за день пыль и грязь и подготовиться ко сну.

«Именно поэтому наилучшим вариантом будет мытье два раза в день — утром и вечером», — подчеркнула врач.

Отдельного внимания заслуживает температурный режим. Вода для мытья должна быть теплой — не слишком горячей и не слишком холодной.

«Это может прозвучать очевидно, но крайности в виде тех, кто обожает мыться чуть ли не в „кипятке“, встречаются довольно часто. Тем не менее горячая вода может пересушить кожу, а холодная — вызвать неприятные ощущения и даже стресс для организма», — добавила Сережина.

Но холодный душ не является однозначно вредным — он стимулирует кровообращение, улучшает тонус кожи и помогает закаливаться.

«Однако для людей с хроническими заболеваниями или слабой иммунной системой холодный душ может быть противопоказан. В таких случаях лучше заранее проконсультироваться с врачом», — подытожила эксперт.