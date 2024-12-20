Медик рассказала, как нельзя отогревать человека с обморожениями

Профессор кафедры медицины катастроф института профилактической медицины Пироговского университета Марина Костюченко объяснила, как правильно оказывать первую помощь человеку с обморожениями и почему нельзя его растирать, сообщает Газета.ru .

Отмороженные участки тела нельзя растирать и отогревать в горячей воде, чем можно нарушить кровообращение кожных покровов, об этом говорят современные исследования.

Признаками того, что человек получил обморожение, может быть отсутствие или нарушение подвижности частей тела, которые становятся бледными и холодными, дрожь, малоподвижность или заторможенность.

Врач советует как можно скорее завести пострадавшего в теплое помещение и оказать ему первую помощь: снять промерзшую одежду, напоить теплым, но не горячим питьем.

По словам Костюченко, на отмороженный участок тела необходимо наложить сухую и свободную многослойную повязку из бинтов и ваты. Если этих средств под рукой нет, можно укутать пострадавший участок свитером или шарфом.

Чтобы избежать обморожений в зимний период, врач советует носить многослойную и обязательно свободную одежду, сухую свободную обувь, иметь с собой запасную пару перчаток или варежек и термос с теплым чаем.