Медик из Чехова стала лауреатом премии «Подмосковный врач»

В Подмосковье подвели итоги профессионального состязания медработников на премию правительства Московской области. В конкурсе приняли участие 149 врачей разных специальностей. Одним из лауреатов стала терапевт больницы Чехова Наталья Милотова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Конкурс проходил в МОНИКИ им. Владимирского в несколько этапов. Признаюсь, это было трудно: состязания требуют хорошей подготовки, но я приобрела отличный опыт как в профессиональной деятельности, так и в личностном развитии. Очень рада, что прошла этот экзамен с честью», — рассказала Наталья.

Наталья Милотова была удостоена денежной премии в размере 180 тысяч рублей.

Соревнование проходило в три этапа: компьютерное тестирование, выполнение практических заданий и решение ситуационных задач. Для каждой специализации были подготовлены задания, которые позволили экспертной комиссии тщательно оценить квалификацию врачей.

Записаться на прием к доктору можно по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.