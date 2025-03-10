Мастера трансформаций: эксперт рассказал, как не стать жертвой псевдопсихологов

Врач-психотерапевт, психиатр Илья Бушталлер заявил, что популярные в последнее время в Интернете и реальной жизни «трансформации» и другие псевдопсихологические практики могут нанести серьезный вред, сообщает «ФедералПресс» .

«Психологические травмы могут передаваться поколениями, особенно на примере послевоенного периода. Однако это связано с воспитанием, а не с обидой на предков. Расстановщики подменяют понятия, обещая быстрое избавление от психологических особенностей», — отметил Бушталлер.

По его словам, «специалисты»-расстановщики пытаются сами формировать мировоззрение клиента, тогда как в настоящих психотерапевтических практиках фокус идет на самостоятельное принятие клиентом ответственности и осознанность.

Еще один вид псевдопсихологов — это энергопрактики, когда «целитель» обещает клиенту «увидеть» и «исправить» что-то, недоступное обычным людям. Такие мошенники часто используют легкий гипноз или введение в транс.

По словам Бушталлера, обращаясь к терапевту, необходимо проверять его образование и квалификацию, спрашивать об используемых в работе методах.