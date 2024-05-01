Массажист Непочатых: массаж оказывает не только релаксирующий эффект

Заблуждение, что в общепринятом понимании известные методики массажа разных стран считаются не лечебными, а релаксирующими, сообщил РИАМО массажист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), преподаватель практики классического медицинского массажа Марина Непочатых.

«В общепринятом понимании известные методики массажа разных стран считаются не лечебными, а релаксирующими, но это заблуждение. В умелых руках образованного специалиста точечный массаж, сегментарно-рефлекторный, соединительно-тканный и так далее способны улучшить состояние не только костно-мышечной и нервной систем, но и способствовать излечению заболеваний внутренних органов, повышению иммунитета, изменению общего тонуса организма», – сказала Непочатых.

Она добавила, что разные техники и виды массажа дают различные тактильные ощущения. Например, перуанский массаж в четыре руки во время проведения сеанса как бы слегка дезориентирует человека, ослабляет контроль над телом и позволяет максимально расслабиться.

«В свою очередь, массаж жадеитами, то есть китайская стоун-терапия, восстанавливает тонус в мышцах, упругость кожи. В результате тактильные отличия разных методик в сравнении с техниками классического медицинского массажа положительно влияют на результат», – рассказала массажист.

Непочатых подчеркнула, что современная индустрия массажа активно развивается. Массажисты дополнительно обучаются разным техникам и используют новые методики в своей повседневной практике.

«Например, мягкие мануальные практики, элементы остеопатии, тейпироване и так далее. Массаж был и остается наиболее эффективным, востребованным методом лечения многих заболеваний», – резюмировала специалист.

1 мая отмечается День лечебного массажа - это один из видов терапии, который издавна используется в медицинских практиках разных народов мира.