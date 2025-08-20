Массаж или филлеры: врач рассказала о борьбе с птозом

Врач Решетняк: SMAS-лифтинг или РФ-лифтинг помогут в борьбе с птозом

Пластический хирург сети клиник «Семейная» направления Beauty Оксана Решетняк заявила, что птоз — возрастные изменения кожи, когда лицо теряет форму и появляется отечность — можно предотвратить, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, для сохранения молодости важны уход за собой, питание, коррекция осанки регулярная работа с лицом. Если птоз уже выражен можно использовать аппаратные методики — SMAS-лифтинг или РФ-лифтинг.

Многие пациентки в это случае уже прибегают к филлерам — не для «объема ради объема», а для восстановления утраченной опоры в средне-лицевой зоне. Среди других методов — ботулинотерапия и биоревитализация.

К мягким ручным способам лечить птоз или предотвращать его врач отнесла массаж лица и шеи, а также тейпирование, которое помогает мягко научить «ткани» возвращаться на место.