Mash: в России образовался дефицит физраствора

В России образовался дефицит физраствора, так как производителям невыгодно отгружать продукт по установленной цене. В большинстве случаев фармацевты предлагают альтернативный вариант, сообщает Mash .

О нехватке раствора хлорида натрия рассказали несколько предпринимателей. По их словам, проблемы с производством препарата связаны с низкой рентабельностью. Физраствор относится к жизненно важным медикаментам, поэтому его выпуск осуществляется в основном по госзаказу. Цена на него регулируется, а из-за подорожания сырья производство становится невыгодным.

В настоящее время все партии раствора хлорида натрия идут на нужды Минздрава и Минобороны РФ. В связи с этим поставки в коммерческие аптеки временно приостановлены. С конца ноября — начала декабря большинство аптек не получают новые партии препарата.

При этом остатки раствора хлорида натрия продаются по завышенной цене: привычный флакон объемом 400 мл стоит не 25–30 рублей, как раньше, а 60 рублей. Обычно фармацевты предлагают альтернативу — набор из 10 ампул по 5 мл за 150 рублей.

Заказчики ожидают повышения квоты в январе–феврале следующего года, после чего поставки препарата возобновятся, но цена снова возрастет.