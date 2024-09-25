Mash: актера Константина Хабенского выписали из больницы

Актера Константина Хабенского отпустили домой из больницы. Он лечился в стационаре на протяжении 7 дней из-за воспаления суставов на фоне гипертонического криза, сообщает Mash .

У художественного руководителя МХТ на протяжении двух недель болела голова, была мигрень и «прыгало» давление. Признаки гипертонии у него обнаружили примерно пару лет назад. Они развились из-за перегрузок, а также недосыпа.

В больнице доктора провели артисту исследования. Хабенского выписали только при условии, что он будет периодически приходить в больницу и сдавать анализы.

Актеру порекомендовали придерживаться диеты, основанной на фруктах и овощах. Также ему нужно заниматься лечебной физкультурой и нельзя употреблять кофе, алкоголь.

Ограничений в работе на актера не накладывали. В ближайшее время он отправится выступать в Самару, а после этого в Нижний Новгород.

СМИ еще 19 сентября сообщали о том, что Хабенского госпитализировали. Однако он в тот же день опроверг эту информацию.