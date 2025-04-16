Маркетинговая уловка: иммунолог развенчала миф о гипоаллергенных собаках

Врач-иммунолог Видновской клинической больницы в Подмосковье Наталья Попова заявила, что существование гипоаллергенных пород собак — это маркетинговая уловка, их нет в природе, сообщает NEWS.ru.

«Понятие „гипоаллергенная собака“ — это всего лишь маркетинговый термин, а не научный факт. Аллергия на животных возникает из-за белков, содержащихся в слюне, моче, перхоти и секрете желез питомца. Даже если шерсть животного короткая или ее нет вовсе, эти белки все равно присутствуют и могут вызывать реакцию организма человека», — сказала доктор.

Однако, по ее словам, у некоторых пород особенности строения шерсти и минимальная линька вызывают меньше аллергической реакции: это пудели, йоркширские терьеры и бишон-фризе.

Но даже если выбирать собаку с минимальной потерей шерсти, опасность аллергии сохраняется, подчеркнула иммунолог.