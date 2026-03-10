Марк Курцер стал первым в РФ миллиардером из медицины

сегодня в 13:07

Forbes оценил состояние основателя «Мать и дитя» Курцера в 1,3 млрд долларов

Основатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер стал первым в России долларовым миллиардером, заработавшим капитал в медицинском бизнесе. Его состояние превысило 1,3 млрд долларов, сообщает «Царьград» .

По оценке Forbes, рост капитала Курцера связан с подорожанием акций «МД Медикал Групп». За последний год ценные бумаги компании выросли на 45% и достигли исторического максимума. Пакет акций, принадлежащий предпринимателю, оценивается в 975 млн долларов.

За 13 лет Курцер также получил дивиденды на сумму 18,8 млрд рублей.

Бизнесмен инвестирует не только в основной актив. Он вкладывает средства в разработку препаратов для репродукции («АйВиФарма»), онлайн-консультации («Доктис») и генетические исследования («Эвоген»).

Карьера Курцера начиналась в государственной медицине. Доктор медицинских наук в начале 2000-х занимал пост главного акушера-гинеколога Москвы, одновременно развивая частный медицинский бизнес.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.