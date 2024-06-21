Малярия и туляремия: россиянам назвали страшные болезни, переносимые комарами

Доцент Вознесенский: малярийные комары опасны, но их нет в России

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН им. Патриса Лумумбы Сергей Вознесенский предупредил, что комары могут переносить серьезные заболевания. Среди них — малярия, лихорадка Денге и туляремия, сообщает Общественное Телевидение России .

При укусе комара в организм человека попадают антикоагулянт и антисептик. Иммунная система начинает борьбу с этими веществами, что вызывает аллергическую реакцию. Лучше не расчесывать укус — так он быстрее пройдет, отметил эксперт.

Одна из самых тяжелых болезней, переносимых комарами, — это малярия, однако малярийных комаров в России нет, добавил Вознесенский. Также насекомые могут переносить лихорадку Денге, желтую лихорадку и множество других инфекций.

Кровопийцы могут оказаться и переносчиками туляремии. В таком случае, если комар с туляремией укусит человека, то у него поднимется высокая температура, начнет болеть голова, появляться слабость и ломота в теле, также может пойти носовое кровотечение. При появлении подобных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, предупредил специалист.

«Если человек находится в помещении в ночные часы, то в обязательном порядке (должны быть — ред.) москитные сетки или какая-то другая механическая преграда», — отметил эксперт.

В связи с этим Вознесенский рекомендовал не посещать заболоченные местности с большим количеством комаров и надевать закрытую одежду, если планируется отдых на природе.