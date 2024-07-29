Маленькие пациенты онкодиспансера Подмосковья создали игрушки-антистресс

Увлекательный мастер-класс провели волонтеры для маленьких пациентов областного онкодиспансера. Дети, которые проходят длительное лечение, создали игрушку-антистресс «Капитошка» и немного отвлеклись от больничных будней. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Дети и взрослые с удовольствием приняли участие в этом занятии и создали для себя милую и забавную игрушку. Отвлеклись от предстоящих процедур и творчески провели время. А тем, кто уже справился с этой страшной болезнью и вышел в ремиссию, волонтеры подписывают футболки и дипломы победителя, пишут самые добрые и теплые слова. Всем детям желаем скорейшего выздоровления и восстановления», — пожелала волонтер благотворительного фонда.

Детское отделение областного онкодиспансера — единственное в Подмосковье, где маленькие пациенты могут пройти полный цикл лечения онкопатологий.

Ежегодно здесь получают помощь около 2,5 тыс. детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.