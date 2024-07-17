Мальчика с пулей в ухе спасли врачи в Видном

В Видновской клинической больнице врачи спасли ребенка с пластиковой пулей в ухе. Трехлетний мальчик случайно выстрелил в себя из игрушечного оружия, рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа со ссылкой на представителей медучреждения.

«Родители мальчика обратились в Южную поликлинику в Дрожжино с жалобами на боль и инородное тело в ухе ребенка. Причиной стала попавшая в наружный слуховой проход пластиковая пулька. Любовь к игрушечного оружия едва не закончилось серьезной травмой и необратимыми последствиями», — рассказали в пресс-службе клинической больницы Ленинского округа.

Как выяснилось, мальчик исследовал возможности игрушечного пистолета и нечаянно выстрелил себе в ухо.

«Мы извлекли инородное тело, которое впилось в стенку костного отдела слухового прохода, с помощью специального крючка. Манипуляция проводилась под общим наркозом. Своевременное удаление инородного тела спасло юного пациента от возможных внутричерепных патогенных осложнений, таких как снижение слуха, возникновение пролежней слухового прохода и вторичной бактериальной инфекции», — приводятся в сообщении слова врача-оториноларинголога Рауля Тена.

На данный момент мальчик чувствует себя хорошо. Врачи Ленинского округа рекомендуют не пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из уха или носа — так можно протолкнуть их еще дальше. Лучше сразу обращайтесь за медицинской помощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.