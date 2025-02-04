Лучших сотрудников онкодиспансера Подмосковья отметили благодарностями

Ежегодно 4 февраля мировое сообщество отмечает Всемирный день борьбы против рака, который призван привлечь внимание к этой глобальной проблеме и поддержать усилия, направленные на улучшение профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. В этот значимый день в Московском областном онкологическом диспансере провели торжественное мероприятие, на котором были отмечены лучшие сотрудники, внесшие значительный вклад в борьбу с онкологией, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Благодарственные письма вручили глава городского округа Балашиха Сергей Юров, депутат Московской областной думы Тарас Ефимов и главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

«Благодаря самоотверженной работе наших специалистов и внедрению инновационных методов лечения, сегодня у пациентов есть больше шансов на выздоровление и полноценную жизнь. Именно поэтому так важно признать заслуги тех, кто ежедневно стоит на передовой в борьбе с этой болезнью. Мы гордимся нашими сотрудниками и их достижениями. Вместе мы продолжаем двигаться вперед к победе над онкологическими заболеваниями», — поделился главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Московский областной онкологический диспансер работает в Балашихе с 1966 года. Это ведущее специализированное лечебное учреждение Московской области 3 уровня, оказывающее современную специализированную, в том числе высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.