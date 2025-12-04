Лучше поздно, чем никогда: после 40 лет нужно обследоваться ежегодно

Диспансеризация после 40 лет должна проходить ежегодно для своевременного выявления заболеваний, включая онкологические, сообщила РИАМО заведующая первым терапевтическим отделением поликлиники, филиал Юбилейный в Королеве Виктория Малькова.

«По 404-му приказу периодичность диспансеризации следующая: для людей от 18 до 39 лет она проводится раз в три года, а для тех, кто старше 40, диспансеризация проводится ежегодно. Есть и различия между рекомендациями для мужчин и женщин. Женщины обязательно проходят цитологию, сдают мазки, посещают гинеколога и проходят маммографию. Мужчинам проводится скрининг на ПСА — это онкомаркер предстательной железы», — рассказала Малькова.

Она пояснила, что такие отличия обусловлены необходимостью своевременно выявлять заболевания, которые чаще всего встречаются именно у каждой конкретной группы. Также проводится диспансеризация репродуктивного возраста: у женщин она проводится с 18 до 49 лет, у мужчин — точно так же.

«После диспансеризации многие действительно удивляются, насколько часто большинство проблем можно скорректировать простыми мерами. Для многих обследование становится отправной точкой к более здоровому образу жизни. Диспансеризация — это комплекс мероприятий, направленный на выявление хронических заболеваний и факторов риска, чтобы не допустить перехода этих состояний в хроническое течение», — отметила врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

