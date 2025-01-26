LRHA: устойчивые к лекарствам бактерии-мутанты убили 600 тыс человек

Ученые начали бить тревогу из-за возникновения в мире так называемой «антропогенной пандемии», она связана с увеличением количества инфекций, которые вызваны бактериями с устойчивостью к антибиотикам, сообщает «Царьград» .

Из-за этого 600 тыс. человек в Северной и Южной Америке стали жертвами опасных патогенов.

Как пишет журнал The Lancet Regional Health-Americans, часть из самых распространенных и опасных супербактерий включают: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii.

Устойчивость к антибиотикам бактерии приобретают из-за неправильного и чрезмерного использования людьми этих лекарств. По информации ВОЗ, многие пациенты сами пьют антибиотики, хотя в этом нет необходимости. Также в ряде государств антибиотики можно купить без рецепта. Все приводит к тому, что бактерии адаптируются к препаратам и развивают механизмы защиты от них.