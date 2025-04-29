Ложный круп у ребенка: когда нужно срочно вызывать скорую помощь

Острый стенозирующий ларингит (ложный круп) — это инфекционно-аллергическое поражение гортани, которое может поставить жизнь ребенка под угрозу. При нем нельзя давать детям противокашлевые сиропы. Более того, есть случаи, когда нужно срочно обратиться за медицинской помощью, рассказала РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

Признаки ложного крупа, как правило, проявляются на фоне ОРВИ либо ночью, либо рано утром. Симптомы могут быть разными. При ложном крупе кашель ребенка напоминает тюлений лай, может появляться свист и хрип на вдохе, а голос может стать осиплым на фоне отека голосовых связок. В некоторых случаях болеющему ребенку может быть тяжело вдыхать воздух.

По словам Морозовой, в тяжелых случаях могут появляться такие симптомы, заметив которые нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Вызывать скорую помощь можно при синюшности губ и ногтей. Это состояние свидетельствует о том, что ребенку не хватает кислорода. Втяжение межреберных промежутков при дыхании — тоже опасный симптом. Ложный круп в острых случаях может проявляться заторможенностью в поведении ребенка или, наоборот, нетипичным возбуждением.

«Если у ребенка посинели губы, он вялый или теряет сознание — срочно вызывайте скорую», — пояснила врач-педиатр.

Как помочь ребенку самостоятельно?

Для того чтобы помочь ребенку при ложном крупе самостоятельно или облегчить его состояние до прибытия скорой помощи, главное не потерять собственное спокойствие и сделать несколько манипуляций. Первое — нужно постараться максимально увлажнить воздух. Можно использовать специальные устройства или развесить мокрые полотенца, чтобы вода испарялась естественным способом. Или можно унести ребенка в ванную комнату, закрыть двери и включить горячую воду, чтобы в помещении появился пар. Влажный воздух уменьшает отек при ложном крупе и облегчает дыхание.

При самопомощи ребенка нужно держать вертикально. Можно усадить на колени или кровать, приподняв изголовье.

«Если есть небулайзер, используйте его. Можно сделать ингаляции с препаратом „Будесонид“ — самый эффективный способ быстро снять отек. Если нет небулайзера, можно дать „Преднизолон“ или „Дексаметазон“ в таблетках/уколах, но строго по назначению врача», — пояснила специалист.

Чего делать нельзя при ложном крупе?

При ложном крупе нельзя давать ребенку антибиотики, так как они не помогут. Ложный круп — это вирусное, а не бактериальное заболевание. Также нельзя давать противокашлевые сиропы. Кашель является защитной реакцией. Антигистаминные препараты можно дать только в случае аллергического отека, но при ложном крупе они не помогут. И ни в коем случае нельзя засовывать пальцы в рот ребенка, чтобы облегчить ему дыхание. Эта манипуляция только испугает болеющего.

Когда срочно нужен врач?

Морозова рассказала, что за срочной медицинской помощью следует обращаться, если ребенку становится тяжело дышать даже после ингаляции, появилась синюшность губ, он либо вялый, либо возбужденный и продолжительность приступа длится более 20-30 минут.

«Ложный круп страшен только на первый взгляд. В большинстве случаев он проходит без последствий, а правильные действия родителей помогают быстро снять приступ. Главное — сохранять спокойствие и знать, что делать», — добавила врач-педиатр.

Профилактика повторных приступов

Чтобы приступы ложного крупа не повторялись, следует увлажнять воздух в помещении, а также чаще проветривать его. При первых признаках ОРВИ рекомендуется начинать обильное питье.

Если приступы все-таки повторяются, рекомендуется обсудить с врачом план действий в конкретной индивидуальной ситуации.