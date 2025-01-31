Ложь, упадок сил и раздражительность: как распознать алкогольную зависимость

Алкогольная зависимость близкого человека — это тяжелое испытание, которое разрушает не только жизнь пьющего, но и его окружение. Родные часто находятся в растерянности, не зная, как распознать признаки зависимости и как правильно помочь, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Рашид Хамидуллин.

«Симптомы зависимости можно заметить в разных аспектах жизни. Поведение человека меняется: он начинает избегать старых друзей и близких, предпочитая компанию тех, кто разделяет его пагубные привычки. Ложь и скрытность становятся обычным явлением», — предупредил Хамидуллин.

Он подчеркнул, что постепенно растет количество алкоголя, которое человек способен употребить, а увлечения и занятия, ранее приносившие радость, утрачивают ценность. Вместо этого зависимый проявляет агрессивность, беспокойство и неадекватное поведение, особенно если спиртное становится недоступным. Часто такие люди идут на рискованные поступки, игнорируют обязательства, будь то работа, учеба или семья. В некоторых случаях это приводит к воровству или юридическим и финансовым проблемам.

«На физическом уровне также появляются тревожные признаки: человек жалуется на упадок сил, проблемы со сном, снижение аппетита и плохое самочувствие. Когда доступ к алкоголю ограничен, может возникать абстиненция — состояние, при котором организм испытывает физический дискомфорт, выражающийся в дрожи, потливости и тошноте», — перечислил врач.

По его словам, все это сопровождается резкими перепадами настроения, раздражительностью, провалами в памяти и отрицанием проблемы.

Доктор отметил, что помочь человеку с зависимостью очень сложно. Важно помнить, что изменить другого человека невозможно, это под силу только ему самому. Близкие могут предложить помощь, но принять ли ее — выбор зависимого. Часто человек отрицает проблемы или просто отказывается обратиться за помощью. Тогда нужно сохранять твердую позицию и не потакать слабостям. Любое употребление спиртного, даже минимальное, не стоит оставлять без внимания. Важно говорить об этом спокойно, без скандалов, на трезвую голову.

Как помочь зависимому

«Для создания условий, которые помогут человеку осознать проблему, стоит избегать употребления алкоголя в его присутствии и не хранить спиртное дома. Необходимо серьезно и аргументированно обсудить проблему, используя факты, которые подтверждают наличие зависимости», — посоветовал специалист.

Он добавил, что еще важно не замалчивать проблему и при необходимости обратиться за поддержкой к людям, которые могут оказать влияние на зависимого (близкие друзья или специалисты, такие как нарколог или психотерапевт).

Иногда нужно дать человеку время для самостоятельного осознания ситуации. Это может потребовать дистанцирования, чтобы зависимый ощутил последствия поступков. Только искреннее желание изменить жизнь станет началом пути к выздоровлению. Но важно помнить, что процесс требует терпения. Отрицание зависимости — это часть ее симптомов, и осознание не происходит мгновенно.

Как лечить сопутствующие заболевания

Как рассказал психотерапевт, в ряде случаев зависимость связана с психическими заболеваниями, такими как депрессия или тревожные расстройства. Их лечение нужно начинать параллельно с лечением алкогольной зависимости. На ранних этапах может потребоваться помощь нарколога, а в дальнейшем полезно участие в группах поддержки, таких как «Анонимные алкоголики».

Особое внимание, по мнению врача, стоит уделить родственникам зависимого. Часто они сами попадают в ловушку созависимости, когда благополучие зависимого становится важнее их собственной жизни. Созависимость опасна, так как постепенно разрушает психику, приводя к неврозам, депрессии и другим тяжелым расстройствам.

Медик предупредил, что созависимость наносит вред и алкоголику, усиливая его беспомощность. Работа с психотерапевтом или участие в группах поддержки для родственников помогут избежать созависимости, сохранить эмоциональное равновесие и правильно выстраивать отношения с зависимым.

«Проблема алкогольной зависимости — это сложный и долгий путь как для самого зависимого, так и для его близких. Однако при осознанном подходе, терпении и профессиональной помощи можно создать условия, которые помогут человеку вернуться к полноценной жизни», — заключил Хамидуллин.