Активисты партии «Единая Россия» из Лотошина приняли участие в акции в рамках Национального дня донора. Об этом сообщила пресс-служб аподмосковного отделения партии

Здоровье людей всегда было и остается приоритетом «Единой России». Федеральный партийный проект «Здоровое будущее» помогает сохранить здоровье людей, воспитывает правильный образ жизни, поддерживает долголетие старшим поколениям. В рамках партпроекта в Московском областном Центре крови лотошинские партийцы сдали кровь для нужд СВО и для пострадавших в Белгороде.

К донорской акции присоединилась исполнительный секретарь местного отделение партии «Единая Россия» городского округа Лотошино Любовь Дмитриева.

«Очень надеюсь, что моя кровь поможет сохранить кому-то здоровье или спасти чью-то жизнь. Благодаря масштабной акции мы не только сдаем кровь для нуждающихся, но и своим примером показываем, как важно быть донором, потому что кровь необходима всегда. И каждый человек вполне может оказать посильную помощь», — подчеркнула она.

По словам специалистов Подмосковного Центра крови, донор — это важно и ответственно, так как на сегодня, несмотря на технологии, не существует аналогов крови. Ее невозможно заменить никакими лекарственными препаратами, Донором может стать человек, достигший совершеннолетия, не имеющий медицинских противопоказаний, и главное — желающий сдать кровь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.