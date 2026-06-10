ЛОР-врач Суббота запретил есть мороженое при боли в горле

ЛОР-врач Дмитрий Суббота запретил есть мороженое при боли в горле. По его словам, холод ослабляет местный иммунитет.

Миф о пользе холодных десертов при боли в горле не соответствует действительности, заявил отоларинголог Дмитрий Суббота. Он пояснил, что мороженое может усилить проблемы из-за воздействия холода на слизистую.

«Слизистая оболочка верхних дыхательных путей нестерильна, там постоянно присутствуют, условно, патогенные микробы. Защитные свойства ослабевают при воздействии холода, эти микробы, так скажем, начинают проявлять патогенные свойства. Поэтому если есть мороженое, охлаждать горло, то это может спровоцировать проблемы», — пояснил врач в эфире радио Sputnik.

Суббота отметил, что детям при боли в горле мороженое особенно противопоказано. У них такие симптомы часто связаны с хроническим воспалительным процессом.

«Не нужно разделять горло с носом, по сути это одна структура – околоносовые пазухи. Поэтому, когда болит горло, там и с носом проблемы могут быть, особенно у детей. На этот воспалительный процесс реагирует лимфоидная ткань, которая есть в горле, небные миндалины в носоглотке, аденоиды увеличиваются», — отметил Дмитрий Суббота.

При острой боли в горле врач посоветовал выпить чай с молоком и медом и прополоскать горло.

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