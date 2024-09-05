Людям с депрессией посоветовали отказаться от кофе

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, кому не стоит злоупотреблять кофе. В этот список вошли люди с повышенным давлением, с высоким пульсом, а также страдающие от депрессии или панических атак, сообщает РИА Новости .

По словам эксперта, в кофе содержится кофеин, который может увеличивать пульс и повышать артериальное давление. В связи с этим в особой зоне риска оказались люди с повышенным давлением, с высоким пульсом, с депрессией и паническими атаками.

Напиток может только поспособствовать усилению действия их заболеваний. А потому Маршинцева посоветовала людям, оказавшимся в зоне риска, не злоупотреблять кофе.

Однако эксперт уточнила, что абсолютных противопоказаний к употреблению кофе нет. К примеру, если у человека высокое давление, а он выпивает пару чашек кофе и при этом хорошо себя чувствует, то он может продолжать это делать, так как пагубного влияния на организм в таком случае нет.

Врач-кардиолог также добавила, что человек должен следить за количеством употребляемого напитка и руководствоваться при этом своим самочувствием.